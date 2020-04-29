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Dünya

ABD Yemen'de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin 'özerklik' ilanından endişeli

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin sözde özerklik ve olağanüstü hal ilan etmesinden endişe duyduklarını açıkladı.

Hakan Çopur   | 29.04.2020
ABD Yemen'de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin 'özerklik' ilanından endişeli

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yemen'deki son durumla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Pompeo, açıklamasında, "ABD, özerklik ilanı da dahil olmak üzere Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) son adımlarından endişe duymaktadır. Bu tür tek taraflı adımlar Yemen'deki istikrarsızlığı daha da derinleştirmektedir." ifadelerini kullandı.

Dünya geneli ve Ortadoğu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidinin devam ettiği bir ortamda GGK'nin attığı söz konusu adımın, ülkedeki gidişata daha da olumsuz etki edeceğini vurgulayan Pompeo, "GGK ile Yemen Hükümetine, Riyad Anlaşması çatısı altında siyasi süreci yeniden canlandırma çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Güney Geçiş Konseyi'nin "özerklik" ilanı

GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde "özerklik" ilan etmişti. Bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, GGK'nin açıkladığı özerklik ilanının geçen ağustos ayında başlayan silahlı isyanın devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti.

Hadrami ayrıca söz konusu özerklik ilanını, hükümet ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve anlaşmayı reddetme olarak kabul ettiklerini belirtmişti.

Geçici başkent Aden'de tüm kontrol Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği GGK'nin elinde bulunuyor.

Riyad Anlaşması

GGK'ye bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.

Yemen hükümeti ile GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması amacıyla 20 Nisan'da yeni bir anlaşma daha imzalanmıştı.

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