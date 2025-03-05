ABD'li rapçi Jay-Z, kendisini cinsel istismarla suçlayan kadına iftira davası açtı
ABD'de "Jay-Z" sahne adıyla bilinen rapçi Shawn Carter, kendisini cinsel istismarla suçlayıp ardından davayı geri çeken kadına ve avukatlarına karşı iftira davası açtı.
Ankara
CNN'in haberine göre, ABD'de ismi açıklanmayan bir kadının, Carter ile "Diddy" lakaplı rapçi Sean Combs'un kendisine 13 yaşındayken cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla açtığı davayı geri çekmesinin ardından Carter, kadına karşı iftira davası için mahkemeye dosya sundu.
- ABD'de bir kadın, cinsel istismarla suçladığı Diddy ve Jay-Z hakkında açtığı davayı geri çekti
- Amerikalı rapçi Diddy hakkında cinsel istismar suçlamasıyla 2 dava daha açıldı
- ABD'de cinsel istismarla suçlanan Diddy'nin davasında Jay-Z'ye de suçlama yöneltildi
- ABD'li rapçi Diddy'nin kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi
- ABD'de savcılara göre rapçi Diddy, aleyhinde tanıklık edecekleri hapishaneden etkilemeye çalışıyor
- ABD'li rapçi Diddy'ye, reşit olmayan kişilere cinsel istismar suçlamasıyla iki yeni dava
- Amerikalı rapçi "Diddy" hakkında cinsel istismar suçlamasıyla açılan 2 davada yeni detaylar
- Cinsel saldırıyla suçlanan ABD'li rapçi "Diddy", davacıların isimlerinin açıklanmasını istedi
- Amerikalı rapçi "Diddy" hakkında cinsel istismar suçlamasıyla yeni davalar açıldı
- Amerikalı rapçi "Diddy", hakkındaki cinsel saldırı davasının 2025'te görülmesini talep edebilir
Mahkemeye sunulan dava dosyasında, kadının, Carter'dan tazminat alabilmek için "yanlış ve kötü niyetli iddialarda" bulunduğu savunuldu.
Kadının cinsel saldırıya uğramadığını avukatlarına "gönüllü olarak itiraf ettiği" gerekçe gösterilen dosyada, kadının avukatlarından Tony Buzbee ise müvekkilini söz konusu iddiaları ortaya atmaya zorlamakla suçlandı.
Buzbee ise iftira davasının "yasal dayanağı olmadığını" belirterek dava dosyasında müvekkiline atfedilen açıklamaların "sahte ya da onu taklit eden biri tarafından söylendiğini" öne sürdü.
Kadının diğer avukatı David Fortney ise henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.
Carter hakkında, Combs ile o sıralar 13 yaşında olan kadına cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla Aralık 2024'te dava açılmıştı. Dava dosyasında 2000'de MTV Video Müzik Ödülleri sonrası düzenlenen partide davacının, Combs ve Carter tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edilmişti.
Davacının avukatları tarafından 14 Şubat'ta mahkemeye sunulan ve davanın gönüllü olarak sonlandırıldığı belirtilen belgede, davadan vazgeçilmesinin gerekçesi sunulmamıştı.
Diddy'nin "kirli geçmişi"
"Diddy" lakaplı Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül 2024'te gözaltına alınmıştı.
Mahkemece kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.
Amerikalı rapçinin davaları, 5 Mayıs'ta görülmeye başlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.