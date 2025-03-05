Dolar
36.43
Euro
38.99
Altın
2,918.21
ETH/USDT
2,224.50
BTC/USDT
90,314.00
BIST 100
10,074.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'li rapçi Jay-Z, kendisini cinsel istismarla suçlayan kadına iftira davası açtı

ABD'de "Jay-Z" sahne adıyla bilinen rapçi Shawn Carter, kendisini cinsel istismarla suçlayıp ardından davayı geri çeken kadına ve avukatlarına karşı iftira davası açtı.

Emirhan Demir  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
ABD'li rapçi Jay-Z, kendisini cinsel istismarla suçlayan kadına iftira davası açtı

Ankara

CNN'in haberine göre, ABD'de ismi açıklanmayan bir kadının, Carter ile "Diddy" lakaplı rapçi Sean Combs'un kendisine 13 yaşındayken cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla açtığı davayı geri çekmesinin ardından Carter, kadına karşı iftira davası için mahkemeye dosya sundu.

Mahkemeye sunulan dava dosyasında, kadının, Carter'dan tazminat alabilmek için "yanlış ve kötü niyetli iddialarda" bulunduğu savunuldu.

Kadının cinsel saldırıya uğramadığını avukatlarına "gönüllü olarak itiraf ettiği" gerekçe gösterilen dosyada, kadının avukatlarından Tony Buzbee ise müvekkilini söz konusu iddiaları ortaya atmaya zorlamakla suçlandı.

Buzbee ise iftira davasının "yasal dayanağı olmadığını" belirterek dava dosyasında müvekkiline atfedilen açıklamaların "sahte ya da onu taklit eden biri tarafından söylendiğini" öne sürdü.

Kadının diğer avukatı David Fortney ise henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Carter hakkında, Combs ile o sıralar 13 yaşında olan kadına cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla Aralık 2024'te dava açılmıştı. Dava dosyasında 2000'de MTV Video Müzik Ödülleri sonrası düzenlenen partide davacının, Combs ve Carter tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edilmişti.

Davacının avukatları tarafından 14 Şubat'ta mahkemeye sunulan ve davanın gönüllü olarak sonlandırıldığı belirtilen belgede, davadan vazgeçilmesinin gerekçesi sunulmamıştı.

Diddy'nin "kirli geçmişi"

"Diddy" lakaplı Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül 2024'te gözaltına alınmıştı.

Mahkemece kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

Amerikalı rapçinin davaları, 5 Mayıs'ta görülmeye başlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da fırtına etkili oldu
TÜBİTAK'tan "proje yarışmaları" ile ilgili iddialara yalanlamaa
Artvin'de yiyecek arayan vaşak güvenlik kamerasınca görüntülendi
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Türkiye ile Endonezya arasındaki savunma işbirliği genişliyor

Benzer haberler

Japonya'dan "Tokyo hükümetinin savunma harcamalarını artırması" yönündeki ABD açıklamalarına tepki

Japonya'dan "Tokyo hükümetinin savunma harcamalarını artırması" yönündeki ABD açıklamalarına tepki

Gazze Planı Arap devletlerini birleştirir mi?

Grönland Başbakanı Egede, Trump'ın açıklamalarının ardından Ada'nın "satılık olmadığını" yineledi

ABD'li rapçi Jay-Z, kendisini cinsel istismarla suçlayan kadına iftira davası açtı

ABD'li rapçi Jay-Z, kendisini cinsel istismarla suçlayan kadına iftira davası açtı
Rusya, Kiev'in barışı sağlamak için müzakere masasına oturma isteğini olumlu karşıladı

Rusya, Kiev'in barışı sağlamak için müzakere masasına oturma isteğini olumlu karşıladı
Beyaz Saray, CBS ve CNN'in "Trump'ın ilk Kongre konuşmasına" ilişkin anketlerini sitesinde yayımladı

Beyaz Saray, CBS ve CNN'in "Trump'ın ilk Kongre konuşmasına" ilişkin anketlerini sitesinde yayımladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet