AB'den Putin ve Lavrov'a yaptırım hazırlığı
Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı olası yeni yaptırım paketine Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u da dahil etmeyi planlıyor.
Brüksel
Batı basınına göre, AB, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarının artması halinde yürürlüğe konmak üzere 3'üncü yaptırım paketi hazırlıyor.
- Ukrayna: Rusya'nın kaybı 30'dan fazla tank, 130 zırhlı araç, 7 uçak
- Rusya'nın nükleer santrali ele geçirmesinin ardından gözler Çernobil'e çevrildi
- Çernobil'de aşırı radyasyon seviyeleri kaydedildi
- Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Kiev merkeze ilerliyor
- AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
- Beyaz Saray Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların 'etkili' olacağını düşünüyor
- Rusya'ya karşı yaptırımlar geniş yelpazeyi kapsıyor
- Rus ordusunun saldırıları Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinde yoğunlaşıyor
- Ukrayna krizinde Biden'ın diplomatik çabaları karşılık bulmadı
- Lavrov: Rusya, Ukrayna'daki askeri operasyondan sonra müzakerelere geri dönecek
- Zelenskiy Putin’e seslendi: Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO daha kararlı bir adım atmalıydı
- BM'ye göre Ukrayna'da 100 binden fazla sivil yerinden edildi
Pakette, Putin ve Lavrov'un AB ülkelerindeki mal varlıklarının dondurulması da söz konusu olacak. Ancak bu kişilere diplomasiye imkan sağlamak için seyahat yasağı getirilmeyecek.
Ayrıca, Rusya'nın enerji ve finans sektörüne daha fazla zarar verecek katı tedbirler uygulanacak .
Halihazırda AB ülkelerinin ilk yaptırım paketi yürürlüğe girmiş durumda. Ayrıca, dün gece AB Liderler Zirvesi'nde ikinci yaptırım paketi de belirlendi. İkinci paketin resmi onay süreci devam ediyor.
AB, ilk paketle, Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıyan karara onay veren Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın 351 üyesine kısıtlayıcı tedbir yürürlüğe aldı.
Donetsk ve Luhansk'taki yasa dışı kararları alan hükümet üyeleri, Rus operasyonlarını mali olarak destekleyen veya bunlarda fayda sağlayan bankalar, iş insanları ve oligarklar ile dezenformasyon kampanyaları yürüten toplam 27 yüksek profilli kişi ve kuruluş yaptırıma tabi tutuldu.
Rus devleti ve hükümetinin AB sermaye ve finans piyasalarına ve hizmetlerine erişimi kısıtlandı.
İnternet Araştırma Ajansı, Rossiya Bank, Promsvyazbank ve Vnesheconombank (VEB.RF) gibi kurumlar da yaptırım listesinde yer aldı.
İkinci paketle de AB, Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda uygulanacak yeni yaptırımlara karar verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.