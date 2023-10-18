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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu kapsamında bir araya geldi.

Emre Gürkan Abay  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü

Moskova

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, Şi ile görüşmesinde, Çin’in tarihi İpek Yolu üzerindeki ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik hamlelerinin başarılı bir şekilde geliştiğini söyledi.

Her ülkede liderlerin, ekonomi ve kalkınmaya yönelik attığı adımların hayata geçtiğini görmek isteyeceğini belirten Putin, “Ancak nasıl hayata geçeceklerini yüzde 100 bilemeyiz. Çin ise sizin liderliğinizde başarıya ulaşıyor. Siz ve bu geniş katılıma dahil olan herkes adına çok mutluyuz çünkü bundan herkes faydalanıyor.” dedi.

Putin, Şi’nin "Kuşak ve Yol" projesinin geliştirilmesine yönelik yeni büyük bir program açıkladığına dikkati çekerek “Bu asil çabanızda size içtenlikle başarılar diliyoruz. İçinde bulunduğumuz zor şartlarda, özellikle dış politikada yakın ve uyumlu çalışmalara ihtiyaç var. Biz de bunu yapıyoruz ve bugün de tüm bunları, ikili ilişkilerimiz dahil her şeyi istişare edeceğiz.” diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 200 milyar dolara çıkartılması hedefini koyduklarını anımsatan Putin, yıl sonuna kadar söz konusu hedefin aşılacağının altını çizdi.

Şi de Rusya ile Çin’deki tüm kurumların, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaları uygulamak için yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi.

İki ülke arasındaki siyasi güvenin de istikrarlı bir şekilde derinleştiğini anlatan Şi, “Yoğun ve etkili bir stratejik işbirliği sürdürülüyor. İkili ticaret hacmi tarihi rekorlara ulaşarak 200 milyar dolar hedefimize yaklaşıyor.” dedi.

Şi, Putin’le son 10 yılda 42 toplantı gerçekleştirdiğini ve bu sayede yakın bir dostluk geliştirdiklerini vurguladı.

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