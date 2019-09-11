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Dünya

AB'den Netanyahu'nun 'ilhak' vaadine tepki

AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "AB, taraflarca anlaşma sağlanmadığı müddetçe, Kudüs de dahil 1967 sınırları öncesi hiçbir değişikliği tanımayacaktır." denildi.

Şerife Çetin   | 11.09.2019
AB'den Netanyahu'nun 'ilhak' vaadine tepki

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak etme" vaadine tepki gösterdi.

AB Komisyonu Sözcülüğü tarafından AA muhabirine yapılan açıklamada, "AB, taraflarca anlaşma sağlanmadığı müddetçe, Kudüs de dahil 1967 sınırları öncesi hiçbir değişikliği tanımayacaktır." vurgusu yapıldı.

Açıklamada, İsrail hükümetinin tüm yerleşim birimi faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğuna işaret edilerek "Bu çerçevede atılan her adım, iki devletli çözüme ve kalıcı barışa zarar verir." ifadeleri kullanıldı.

Netanyahu'nun ilhak vaadi

Netanyahu, 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi düzenlediği basın toplantısında, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" dile getirmişti.

Netanyahu, 9 Nisan'daki genel seçimler öncesi seçimi kazanıp koalisyon hükümetini kurması halinde yine aynı vaatte bulunmuştu. ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etmeye "hakkı olduğunu" iddia ederek, Netanyahu'ya destek vermişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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