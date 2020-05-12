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Dünya, Libya

AB'den Libya'da ateşkes çağrısı

Avrupa Birliği, Libya'da tansiyonun arttığını belirterek, ateşkes çağrısını yineledi.

Yusuf Hatip   | 12.05.2020
AB'den Libya'da ateşkes çağrısı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, Libya'daki tarafların sorumlu biçimde davranmaları ve ülke genelindeki çatışmaların durdurulması gerektiğini bildirdi.

Libya'daki çatışmaların başta sivilleri etkilediğini kaydeden Borrell, Birleşmiş Milletler'in (BM) uyguladığı silah ambargosunun delinmemesi gerektiğini kaydetti.

Borrell, Libya'da yükselen tansiyon nedeniyle ateşkes çağrısını tekrar etti.

Başkenti ele geçirmek için saldırı emri veren ancak aradan geçen bir yılın sonunda, saldırıdan savunmaya geçmek zorunda kalan Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, sahadaki yenilgilerini, kendi müttefiklerine karşı bir darbe girişiminde bulunarak gidermeye çalışmıştı.

Hafter milisleri bu dönemde başkentin sivil yerleşim bölgelerine yönelik intikam saldırılarını artırmıştı.

Öte yandan, Libya hükümeti, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın da yer aldığı uluslararası bir konsorsiyum tarafından desteklenen Hafter'e bağlı milislere karşı son dönemde pek çok askeri başarı elde etmişti. Libya ordusu, başkentin batısından Tunus sınırına kadar uzanan 3 bin kilometrekarelik alanı Hafter milislerinden temizlemişti.

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