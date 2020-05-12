Euro
7.60
Dolar
7.03
BIST 100
98,711.33
Altın
1,705.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Trump: Enerji şirketlerimiz yeniden iyi olmaya başladı

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'ın petrol üretimini kıstıkça fiyatların yükseldiğini belirterek, "Büyük enerji şirketlerimiz, milyonlarca istihdamla yeniden çok iyi olmaya başladı." dedi.

Dilara Zengin   | 12.05.2020
Trump: Enerji şirketlerimiz yeniden iyi olmaya başladı

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın petrol üretimini kıstıkça fiyatların yükseldiğini belirterek, "Büyük enerji şirketlerimiz, milyonlarca istihdamla yeniden çok iyi olmaya başladı." ifadesini kullandı.

Trump, sosyal medya hesabından, petrol fiyatları ve Amerikan enerji sektörüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Suudi Arabistan'ın petrol üretim seviyesinde kesintiye gitmesiyle ham petrol fiyatlarının yükseldiğine işaret eden Trump, "Büyük enerji şirketlerimiz, milyonlarca istihdamla, yeniden çok iyi olmaya başladı." ifadesini kullandı.

Trump, aynı zamanda benzin fiyatlarının da rekor seviyelere düştüğünü kaydetti.

Petrol fiyatlarında toparlanma eğilimi 

ABD'de Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, bugün TSİ 17.00 itibarıyla yüzde 5,47 artışla 25,44 dolar seviyesinde gerçekleşti. Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent petrolün varil fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 1,72 artarak 30,11 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan'ın liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın başını çektiği OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, 1 Mayıs'tan itibaren günlük ham petrol üretimlerini 9,7 milyon varil azaltma kararını uygulamaya başlamıştı.

Petrol fiyatları, 1 Mayıs'ta başlanan kesintilere ek olarak Suudi Arabistan’ın üretimini 1 milyon varil azaltacağını ve diğer bazı üreticilerin de benzer kesintilere gideceklerini açıklamalarıyla birlikte az da olsa toparlanma eğilimi göstermişti.

Dünya genelinde ülkelerin, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerini gevşeterek ekonomilerini canlandırmaya çalışmaları da fiyatları destekleyici etki oluşturmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da test sayısındaki artış Kovid-19 vaka sayısını yükseltti
Japonya'ya giriş yasağının kapsamı 100 ülkeye ulaştı
Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına kısmen uyuluyor
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 510'a çıktı
Kremlin Sözcüsü Peskov Kovid-19'a yakalandı

Benzer haberler

Trump'tan California yönetimine Tesla'nın üretime yeniden başlamasına izin vermesi çağrısı

Trump'tan California yönetimine Tesla'nın üretime yeniden başlamasına izin vermesi çağrısı

Trump: Enerji şirketlerimiz yeniden iyi olmaya başladı

Saudi Aramco'nun net karı yüzde 25 azaldı

Trump'tan Irak Başbakanı Kazimi'ye tebrik telefonu

Trump'tan Irak Başbakanı Kazimi'ye tebrik telefonu

ABD Başkanı Trump: Koronavirüs rakamları çok daha iyi görünüyor

ABD Başkanı Trump: Koronavirüs rakamları çok daha iyi görünüyor
Brent petrolün varili 29,91 dolar

Brent petrolün varili 29,91 dolar