Ermenistan ordusunun Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucu 1 asker yaralandı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine açtığı ateş sonucu bir Azerbaycan askerinin yaralandığını duyurdu.
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Bakanlığın açıklamasında, omzundan yaralanan askerin hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
İki ülkenin Nahçıvan bölgesindeki sınır hattında yaşanan gerginlikten, Ermenistan'ın sorumlu olduğu belirtilen açıklamada; Ermenistan'a, provokasyonlardan ve durumu kötüleştirebilecek diğer adımlardan kaçınma ve sorumlu davranma çağrısı yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.