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Dünya, Koronavirüs

AB'den Kovid-19 nedeniyle Suriye'de ateşkes çağrısı

Avrupa Birliği, yeni tip koronavirüs salgınının da göz önünde bulundurularak Suriye'de acil ateşkes çağrısı yaptı.

Şerife Çetin   | 29.03.2020
AB'den Kovid-19 nedeniyle Suriye'de ateşkes çağrısı Fotoğraf: Muhammed Said /AA

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İdlib'deki mevcut ateşkesin kırılgan olduğu değerlendirildi. 

İdlib'deki ateşkesin korunması ve tüm ülkeye genişletilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, ülkede çatışmanın sona erdirilmesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle de gerekli olduğu ifade edildi.

Suriye rejiminden çok sayıda tutukluyu serbest bırakması talep edildi

Açıklamada, AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in ateşkes çağrısını desteklediği belirtilirken, aynı zamanda Suriye rejiminden çok sayıda tutukluyu serbest bırakması talep edildi.

Pedersen, "Bugün, Kovid-19'u bastırmak için gayretli bir çaba sağlanabilmesi adına Suriye'nin tamamında tam ve acil ateşkes çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullanmış, Suriyelilerin Kovid-19'a karşı savunmasız durumda olduğunu vurgulamıştı.


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