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Dünya

AB'den İsrail'e 'yerleşimleri durdur' çağrısı

Avrupa Birliği (AB), İsrail hükümetine yeni yerleşim inşaatlarını durdurma çağrısında bulundu.

Ömer Tuğrul Çam   | 25.10.2021
AB'den İsrail'e 'yerleşimleri durdur' çağrısı Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Brüksel

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, İsrail makamlarının işgal altındaki Filistin topraklarında 1300'den fazla yeni konut inşası ile Doğu Kudüs'teki Givat Hamatos'ta 83 ilave birimin inşaatı için ihale duyuruları yayımladığı hatırlatıldı.

Yerleşimlerin uluslararası hukukta yasa dışı olduğu vurgulanan açıklamada, bunların aynı zamanda iki devletli çözüm ve İsrail ile Filistin arasında kalıcı ve kapsamlı barışın önünde engel teşkil ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "AB, Kudüs dahil olmak üzere 1967 öncesi sınırlarda iki tarafın üzerinde uzlaşmadığı herhangi değişikliği tanımayacağını ısrarla ortaya koymuştur. İsrail hükümetine yerleşim inşaatlarını durdurması ve duyurulan ihalelere devam etmemesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesi yer aldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 660 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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