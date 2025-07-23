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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AB'den İsrail'e tepki: Gazze'de yardım arayan sivillerin öldürülmesi savunulamaz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyenleri hedef almasına tepki göstererek "Gazze'de yardım arayan sivillerin öldürülmesi savunulamaz." ifadesini kullandı.

Burak Dağ, brahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
AB'den İsrail'e tepki: Gazze'de yardım arayan sivillerin öldürülmesi savunulamaz Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Kudüs/Ankara

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile gerçekleştirdiği telefon konuşmasında Gazze Şeridi'ni ele aldıklarını aktardı.

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İsrail'in Gazze'de yiyecek bulma umuduyla insani yardım bekleyenleri hedef alarak öldürdüğünü inkar eden Saar, Hamas'ı suçladı.

Saar, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına "evet" dediği ancak Hamas'ın ayak sürüdüğü yönündeki iddiasını tekrarladı.

Kallas: Gazze'de yardım arayan sivillerin öldürülmesi savunulamaz

Kallas ise sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, Saar ile görüştüğünü ve Bakan'a AB ile Tel Aviv arasında 10 Temmuz'da Gazze'deki durumu iyileştirmeye yönelik yapılan anlaşmayı hatırlattığını söyledi.

Saar'a, İsrail ordusunun yardım dağıtım noktalarında insanları öldürmeyi bırakması gerektiğini söylediğini aktaran Kallas, Tel Aviv'in taahhütlerini yerine getirmemesi halinde AB'nin bu ülkeye karşı alabilecek tedbirlerin masada kalacağını kaydetti.

Kallas, İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyenleri hedef almasına tepki göstererek "Gazze'de yardım arayan sivillerin öldürülmesi savunulamaz." ifadesine yer verdi.

İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alarak öldürmesi uluslararası kamuoyunda tepkilere neden oluyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 1026 kişinin öldürüldüğünü, 6 bin 563 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

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