İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir aracı İHA'yla hedef aldı
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir aracı hedef alan saldırısında Hamas mensubu hayatını kaybetti.
İstanbul/Beyrut
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Sayda kentinin kuzeyinde bir aracı hedef aldığı aktarıldı.
Sayda Belediye Stadyumu yakınında meydana gelen saldırının ardından olay yerine ambulans ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.
Basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde hedef alınan aracın tamamen yandığı görüldü.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde, saldırının suikast girişimi olduğuna işaret edilerek, "bir Hamas yetkilisinin" hedef alındığı ifade edildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırıda bir kişinin öldüğü doğrulandı.
Hamas'tan isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araçta Hamas'ın Lübnan'daki askeri mensuplarından birinin bulunduğunu söyledi.
Lübnan basınına yansıyan haberlerde ise hayatını kaybeden kişinin Hamas'ın askeri sorumlularından Muhammed Şahin olduğu belirtildi.
Şahin'in, İsrail'in 2 Ocak 2024'te Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye yakın olduğu ifade edildi.
İsrail basınına göre de yolsuzluk davaları sebebiyle hakim karşısına çıkan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun saldırının düzenlendiği sırada "acil güvenlik görüşmesi" sebebiyle mahkeme salonundan yaklaşık 20 dakika ayrılması dikkati çekti.
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn: İsrail'e güvenilmez, yarın tam bir çekilmenin olmayacağından endişeliyiz
Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avn'ın Gazeteciler Sendikası ile görüşme sonrasında yaptığı açıklamalara yer verildi.
İsrail'in Lübnan'daki işgalinin devam etmesi konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten Avn, "Yanlış kurşun bir insanı öldürür, ama yanlış söz bir milleti öldürür." dedi.
Avn, "Sorumlu davranın ve mezhep çatışmalarına girmeyin. Kardeş ve dost ülkelere zarar vermeyin. Eleştirmeniz gerekiyorsa, yapıcı olsun." ifadelerini kullandı.
Lübnan'da yeni kurulan hükümetle belirlenen hususlar doğrultusunda çözümler üretmek için çalışacağını kaydeden Avn, yeniden yapılanma ve savaşın etkilerini ortadan kaldırmak için "her türlü yardımı memnuniyetle karşılayacaklarını" vurguladı.
Avn, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmesi konusunda "İsrail düşmanına güvenilemez. Yarın tam bir çekilmenin olmayacağından endişeliyiz." diye konuştu.
"Lübnan artık yeni bir savaşa tahammül edemiyor"
İsrail'in çekilmemesi ihtimalini değerlendiren Avn, "Savaş seçeneği fayda vermiyor, diplomatik yollardan çalışacağız. Çünkü Lübnan artık yeni bir savaşa tahammül edemiyor. Lübnan ordusu, İsraillilerin çekileceği köy ve kasabalara konuşlanmaya hazır." ifadelerini kullandı.
Avn, "Önemli olan İsrail'in çekilmesinin sağlanması." diyerek, Hizbullah'ın elindeki silahlar konusunun Lübnanlılar arasında uzlaşılarak çözülmesi gerektiğini işaret etti.
Lübnan ordusunda "her bölge ve mezhepten" mensupların bulunduğunun altını çizen Avn, ordu içerisinde mezhep çatışmasının söz konusu olmadığını dile getirdi.
Avn, Lübnan'da yeni kurulan hükümetin güvenoyu kazanması sonrasında Suriyeli mülteciler için komite kurulacağı ve konuya ilişkin meselelerde çözümler aranacağı bilgisini verdi.
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgali
Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Anlaşma kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek, işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.
Anlaşmaya göre işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gereken sürenin uzatılmasını isteyen İsrail, 5 noktada askerlerini konuşlandıracağı yönünde açıklamalarda bulunurken, Lübnanlı yetkililer buna karşı çıkıyor.
Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 27 Kasım 2024'ten bu yana sık sık anlaşmayı ihlal eden İsrail ordusunun saldırılarında, 73 kişi hayatını kaybederken, 265 kişi yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.