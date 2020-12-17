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Dünya, Koronavirüs

AB'de Kovid-19 aşılamaları 27 Aralık'ta başlıyor

Avrupa Birliği ülkelerinde Kovid-19 aşılama kampanyalarının 27 Aralık'ta başlayacağı bildirildi.

Ömer Tuğrul Çam   | 17.12.2020
AB'de Kovid-19 aşılamaları 27 Aralık'ta başlıyor

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Aşılamalar 27, 28 ve 29 Aralık'ta AB genelinde başlayacak." ifadesini kullandı.

AB ülkelerinin aşılamalara başlamak için AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansının (EMA) Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıya onay vermesi bekleniyor.

Daha önce onayın 29 Aralık'ta verileceği açıklanmıştı ancak Almanya gibi ülkelerin talebiyle EMA, süreci hızlandırarak onay toplantısının 21 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.

EMA'nın onay vermesinin ardından AB Komisyonunun onayı tasdik etmesi gerekiyor. Bunun kısa sürede yapılacağı, ardından AB ülkelerinin tamamına aynı günde aşıların teslimatının başlayacağı belirtiliyor. Teslimatın onaydan sonraki gün başlaması bekleniyor.

Aşıların teslim edilmesinden sonra da AB ülkelerinin kendi aşılama kampanyalarına başlaması planlanıyor.

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