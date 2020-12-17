Yeni Zelanda Kovid-19 aşısı için iki ilaç firmasıyla daha anlaştı
Yeni Zelanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için iki ilaç şirketiyle daha anlaşma yaptı.
Ankara
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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşılarını AstraZeneca ve Novavax ilaç şirketlerinden de temin edeceğini, her Yeni Zelandalının Kovid-19'a karşı aşılanacağını bildirdi.
Ardern, "Şu anda üç aşı teknolojisini içeren dört şirketle anlaşmalar yapıyoruz, tüm nüfusumuzu ve ayrıca Pasifik'i kapsayacak kadar fazla doz için teminat aldık." ifadelerini kullandı.
Kovid-19 ile mücadelede birçok aşı bulunduğunun altını çizen Ardern, "Stratejimiz, aşıların başarısız olma durumunda alternatiflerini denemek için birden fazla aşı teknolojisi satın almak." dedi.
Ardern, 2021'nin ilk çeyreğinde başlaması planlanan aşılamada, sınır işçilerine ve zorunlu personele öncelik verileceğine dile getirerek, "Elimizden geldiğince hızlı hareket ediyoruz ancak aşının Yeni Zelandalılar için güvenli olmasını istiyoruz." diye konuştu.
İlaç firmalarıyla yapılan anlaşmalara göre Yeni Zelanda, AstraZeneca'dan 7,6, Novavax'tan da 10,72 milyon doz aşı satın alacak.
Yeni Zelanda'da 28 Şubat'ta ilk Kovid-19 vakasının bildirilmesinden bu yana 25 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam 2 bin 100 vaka bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.