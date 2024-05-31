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Dünya

ABD'den İran'ın İHA üretimini hedef alan yaptırım

ABD yönetimi, İran'ın insansız hava aracı (İHA) programı için kritik parçalar tedarik eden Rayan Roshd Afzar Şirketi ile bağlantılı 4 kuruluş ile İran Havacılık Endüstrisi Örgütü'nün İranlı bir yöneticisini yaptırım listesine aldı.

Dilara Zengin Okay  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
ABD'den İran'ın İHA üretimini hedef alan yaptırım

Washington

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni yaptırımlarla İran'ın İHA üretiminin hedef alındığı aktarıldı.

Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) İran'ın İHA programı için kritik parçalar tedarik eden ve yaptırım listesinde bulunan Rayan Roshd Afzar Şirketi ile bağlantılı dört kuruluşa yaptırım uygulanacağı belirtilen açıklamada, İran Havacılık Endüstrisi Örgütü'nün İranlı bir yöneticisinin de yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian Nelson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yaptırım kararının, ABD'nin İran'ın İHA üretimini engelleme kararlılığını desteklediğini, bu İHA’ların Rusya tarafından Ukrayna'ya karşı ve bölgesel terörist vekil güçler tarafından ABD birliklerine karşı kullanılmaya devam edildiğini belirtti.

Nelson, İran'ın İHA programları için ihtiyaç duyduğu bileşenleri temin etmek ve bu silahların dünya genelinde istikrarı bozan aktörlere gönderilmesini sağlamak isteyenlere maliyet çıkarmaya devam edeceğini ifade etti.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) de bugün İran'dan Rusya'ya İHA transferi yapılmasından ve Orta Doğu ile Kızıldeniz bölgesindeki silahlı gruplar ve oluşumlara füze veya İHA sağlanmasından sorumlu kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

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