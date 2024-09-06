Dolar
34.01
Euro
37.85
Altın
2,517.86
ETH/USDT
2,353.60
BTC/USDT
55,904.00
BIST 100
9,932.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ’da Bölge Adliye Mahkemesi’nin açılışında konuşuyor.
logo
Dünya

ABD'deki okul saldırısı zanlısı, silahını babasından "hediye" olarak almış

Georgia eyaletinde bulunan bir lisede silahlı saldırı düzenleyerek 4 kişinin ölmesine sebep olduğu belirtilen 14 yaşındaki zanlı Colt Gray'in saldırıda kullandığı silahın babasının "tatil hediyesi" olduğu, baba Gray'in gözaltına alındığı bildirildi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
ABD'deki okul saldırısı zanlısı, silahını babasından "hediye" olarak almış

Istanbul

ABD basınındaki haberlere göre, 4 Eylül'de Georgia eyaletinin Winder şehrindeki Apalachee Lisesinde silahla 4 kişiyi öldüren ve 9 kişiyi yaralayan 14 yaşındaki Colt Gray'in babası Colin Gray'in, oğlunun silah bulundurmasına bilerek izin verdiğine yönelik iddiaların ardından yetkililer harekete geçti.

Yetkililer, 54 yaşındaki baba Colin Gray'in gözaltına alındığını açıkladı. Baba Gray'ın 4 kez kasıtsız adam öldürme, 2 kez ikinci derece cinayet ve 8 kez çocuklara eziyet etme dahil çeşitli suçlamalarla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Silahı "tatil hediyesi" olarak almış

CNN'nin soruşturma hakkında doğrudan bilgi sahibi iki emniyet kaynağına dayandırdığı haberine göre, Colin Gray, yetkililere cinayetlerde kullanılan silahı Aralık 2023'te oğlu için "tatil hediyesi" olarak satın aldığını söyledi.

Colin Gray'in yetkililere verdiği ifadesinde, silahın, yetkililerin Gray ve ailesiyle internet üzerinden yapılan okul saldırısı tehditlerini araştırmak üzere ilk kez temasa geçmesinden aylar sonra alındığı ortaya çıktı.

ABD'nin Georgia eyaletinin Winder şehrindeki Apalachee Lisesinde 4 Eylül'de yerel saatle 11.30 sularında düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dilan ve Engin Polat çiftinin davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından okula uyum sürecine ilişkin ebeveynlere tavsiye
AFAD'a ayrılan ödenek 10 bakanlıktan fazla
Ankara'daki operasyonda 10 bin litre etil alkol ele geçirildi
İzmir'de katı atık depolama sahasında çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

ABD'deki okul saldırısı zanlısı, silahını babasından "hediye" olarak almış

ABD'deki okul saldırısı zanlısı, silahını babasından "hediye" olarak almış

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'de ateşkes için yüzde 90 anlaşmaya varıldığını teyit etti

Beyaz Saray'dan Putin'e: Bizim seçimlerimiz hakkında konuşmayı bırak

ABD'den kuantum bilgisayarlar ve çip teknolojilerine yönelik yeni ihracat kısıtlamaları

ABD'den kuantum bilgisayarlar ve çip teknolojilerine yönelik yeni ihracat kısıtlamaları
Beyaz Saray ile Netanyahu arasındaki "Gazze'de ateşkes anlaşması" polemiği sürüyor

Beyaz Saray ile Netanyahu arasındaki "Gazze'de ateşkes anlaşması" polemiği sürüyor
Netanyahu, ABD'nin "Gazze'de ateşkese çok yakınız" iddiasını reddetti

Netanyahu, ABD'nin "Gazze'de ateşkese çok yakınız" iddiasını reddetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet