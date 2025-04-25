Dolar
38.42
Euro
43.64
Altın
3,302.85
ETH/USDT
1,777.40
BTC/USDT
93,628.00
BIST 100
9,490.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump yönetimi, Filistinli aktivist Halil'in hakkında bir karar bulunmamasına rağmen gözaltına alındığını kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump hükümeti, Filistinli aktivist Mahmud Halil'in hakkında bir karar bulunmamasına rağmen Gümrük ve Göçmenlik Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alındığını kabul etti.

Aynur Şeyma Asan  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Trump yönetimi, Filistinli aktivist Halil'in hakkında bir karar bulunmamasına rağmen gözaltına alındığını kabul etti

Ankara

ABD İç Güvenlik Bakanlığından (DHS) bir avukat, Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Halil'in avukatlarına karşı savunma amacıyla mahkemeye yeni bir dosya teslim etti.

Dosyada 8 Mart'ta yetkililerin, "Halil'in varlığının veya aktivitelerinin, ABD için ciddi dış politika sonuçlarına yol açabileceği" gerekçesiyle ülkeden gönderilebileceğini bildirdiği aktarıldı.

Ardından yetkililerin kendilerini tanıtarak Halil ve eşi Nur Abdalla'ya yaklaştığı ifade edilen dosyada, çiftin oturma izinleri olduğuna ilişkin belgeleri gösterdiği kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dosyada, daha sonra yetkililerin kimlik tespiti sırasında Halil'e "işbirliği yapmasını" söylediği ancak Halil'in bunu reddederek, olay yerinden ayrılacağını belirttiği ileri sürüldü.

Bunun üzerine yetkililerin, Halil'in "ülkeden kaçma riski olduğuna inandığını ve gözaltına alınmasının gerekli olduğunu" söylediği, bu nedenle Filistinli aktivistin "gözaltı kararı" olmadan gözaltına alındığı ifade edildi.

Daha sonra Halil'in önce ICE'nin New York'taki bir ofisine götürülerek, gözaltı kararının burada kendisine tebliğ edildiği bilgisi dosyada yer aldı.

Halil'in avukatlarından açıklama

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinden (ACLU) yapılan açıklamada, Halil'in "işbirliği yapmayı reddettiği ve kaçmayı planladığına" ilişkin iddiaların yanlış olduğu, olay anındaki videoların ve tutanakların bu ifadelerle çeliştiği belirtildi.

Halil'i temsil eden avukat Marc Van Der Hout da ABD'li yetkililerin, olay anında Halil'e hakkında gözaltı kararı olduğunu söylediğini ancak bu kararın aslında bulunmadığını hükümetin sunduğu dosyadan yeni öğrendiklerini aktardı.

Van Der Hout, hükümetin bu açıklaması nedeniyle şaşkınlığa uğradıklarını belirterek, "Bu DHS'in, yasalar uyarınca bu işlemlerin sonlandırılmasını gerektiren korkunç bir davranışı ve göçmenlik mahkemesinin bu yönde karar alacağını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Halil'i temsil eden avukatlardan Amy Greer da yaptığı açıklamada, "Bugün Mahmud'a neden gözaltı kararını hiç göstermediklerini öğrendik çünkü bu karar yoktu." ifadesini kullandı.

Greer, Trump yönetiminin, "Halil'in kanunsuz gözaltına alınmasını meşrulaştırmaya çalıştığını" vurguladı.

ABD'de Filistin'e destek veren öğrencilerin gözaltına alınması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Benzer gerekçelerle Tuft Üniversitesinde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk de gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 210 şüpheli yakalandı
Anzak Koyu'nda "Şafak Ayini" yapıldı
57. Alay Vefa Yürüyüşü Gelibolu'da gerçekleştirildi
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

ABD'deki Ermeni lobisi, Trump'ı, 1915 olayları konusunda Türkiye'nin baskısına boyun eğmekle suçladı

ABD'deki Ermeni lobisi, Trump'ı, 1915 olayları konusunda Türkiye'nin baskısına boyun eğmekle suçladı

ABD'li yetkili, Suriye yönetimiyle normalleşme için ön koşullarını açıkladı

Küresel piyasalar bilançolar ve tarife iyimserliklerinden güç alıyor

Trump yönetimi, Filistinli aktivist Halil'in hakkında bir karar bulunmamasına rağmen gözaltına alındığını kabul etti

Trump yönetimi, Filistinli aktivist Halil'in hakkında bir karar bulunmamasına rağmen gözaltına alındığını kabul etti
Trump'a göre, Rusya'nın "savaşı durdurup Ukrayna'nın tamamını ele geçirmemesi" büyük bir taviz

Trump'a göre, Rusya'nın "savaşı durdurup Ukrayna'nın tamamını ele geçirmemesi" büyük bir taviz
İran'ın ABD ile müzakerelerde geçici nükleer anlaşmayı gündeme getirdiği iddia edildi

İran'ın ABD ile müzakerelerde geçici nükleer anlaşmayı gündeme getirdiği iddia edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet