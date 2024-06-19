ABD'de yüzlerce kişi, Citibank'ın genel merkezi önünde Filistin'e destek eylemi yaptı
ABD'nin New York kentinde yüzlerce gösterici, Citibank'ın genel merkezinin önünde Filistin'e destek için oturma eylemi düzenledi.
Washington
Citibank'ın genel merkezinin önünde bir araya gelen göstericiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının finansmanına son verilmesini talep ederek derhal ateşkes çağrısı yaptı.
ABD’nin New York kentinde bulunan ve İsrail’in en büyük yabancı finans kuruluşlarından biri olan CitiBank’ın genel merkezi önünde toplanan Filistin destekçisi gruba polis müdahale etti pic.twitter.com/ykJdICTPJS— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 19, 2024
"Citibank, saklanamazsın, soykırım yapıyorsun" sloganları atan yüzlerce gösterici, Filistin'le dayanışma pankartları açtı.
Polis, Citibank'ın önünde oturma eylemi yapan gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulunurken, uyarıları reddeden çok sayıda gösterici ise gözaltına alındı.
ABD'de öğrenciler başta olmak üzere aktivistler, insan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşları, İsrail ile ilişkili yatırımlara son verilmesi, Gazze'de acil ateşkes sağlanması ve bölgeye insani yardım ulaştırılması talebiyle protesto gösterileri düzenliyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.