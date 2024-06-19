Dolar
32.53
Euro
35.00
Altın
2,326.92
ETH/USDT
3,537.40
BTC/USDT
65,121.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Futbolcu Abdülkerim Bardakcı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarının sürdüğü Almanya'da basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

ABD'de yüzlerce kişi, Citibank'ın genel merkezi önünde Filistin'e destek eylemi yaptı

ABD'nin New York kentinde yüzlerce gösterici, Citibank'ın genel merkezinin önünde Filistin'e destek için oturma eylemi düzenledi.

Nuri Aydın  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
ABD'de yüzlerce kişi, Citibank'ın genel merkezi önünde Filistin'e destek eylemi yaptı Fotoğraf: Selçuk Acar/AA

Washington

Citibank'ın genel merkezinin önünde bir araya gelen göstericiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının finansmanına son verilmesini talep ederek derhal ateşkes çağrısı yaptı.

"Citibank, saklanamazsın, soykırım yapıyorsun" sloganları atan yüzlerce gösterici, Filistin'le dayanışma pankartları açtı.

Polis, Citibank'ın önünde oturma eylemi yapan gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulunurken, uyarıları reddeden çok sayıda gösterici ise gözaltına alındı.

ABD'de öğrenciler başta olmak üzere aktivistler, insan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşları, İsrail ile ilişkili yatırımlara son verilmesi, Gazze'de acil ateşkes sağlanması ve bölgeye insani yardım ulaştırılması talebiyle protesto gösterileri düzenliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Görüş, Lübnan’daki Filistinli mültecilere hayırseverlerin bağışladığı kurban etlerini ulaştırdı
İstanbul ve Ankara'daki besiciler kurban pazarlarından ayrılmaya başladı
Çanakkale'de yangın tedbirleri kapsamında hasat saatleri kısıtlandı
TDV, kurban etlerini Orta Afrika Cumhuriyeti'nin ücra köşelerine ulaştırdı
Balıkesir'de yangın riski nedeniyle hasat saatlerine geçici kısıtlama

Benzer haberler

ABD'de yüzlerce kişi, Citibank'ın genel merkezi önünde Filistin'e destek eylemi yaptı

ABD'de yüzlerce kişi, Citibank'ın genel merkezi önünde Filistin'e destek eylemi yaptı

ABD'den İsrail ve Hizbullah arasındaki gerilimin tırmanmasına karşı uyarı

ABD'nin New Mexico eyaletinde dün başlayan orman yangınları nedeniyle OHAL ilan edildi

ABD'de göç artışının gelecek 10 yılda ekonomiye 8,9 trilyon dolar katkı sunması öngörülüyor

ABD'de göç artışının gelecek 10 yılda ekonomiye 8,9 trilyon dolar katkı sunması öngörülüyor
ABD'nin Gazze’de fiyaskoyla sonuçlanan yüzer iskele operasyonunu bitirebileceği iddia edildi

ABD'nin Gazze’de fiyaskoyla sonuçlanan yüzer iskele operasyonunu bitirebileceği iddia edildi
Los Angeles'ta devlet okullarında cep telefonu ve sosyal medya yasaklanacak

Los Angeles'ta devlet okullarında cep telefonu ve sosyal medya yasaklanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet