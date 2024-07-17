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Dünya

Trump'a suikast girişiminde Gizli Servisin güvenlik süreci değerlendirilecek

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'daki seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde ABD Gizli Servisinin güvenliği sağlama sürecinin değerlendirileceğini duyurdu.

Ayşe İrem Tiryaki  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
Trump'a suikast girişiminde Gizli Servisin güvenlik süreci değerlendirilecek

Ankara

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Trump'a suikast girişimine ilişkin bilgi notu paylaştı. Notta ABD Gizli Servisinin suikast girişiminin yapıldığı etkinliğin güvenliğini sağlama sürecinin değerlendirileceği belirtildi.

Değerlendirmenin ne zaman başladığı ya da ne kadar süreceği hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

Eski ABD Başkanı Trump, 14 Temmuz'da Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

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