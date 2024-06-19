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Dünya

İspanya Kralı 6. Felipe tahta çıkışının 10. yılını kutladı

Parlamenter Monarşi ile yöneltilen İspanya'da Kral 6. Felipe tahta çıkışının 10. yıl dönümünü kutladı.

Şenhan Bolelli  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
İspanya Kralı 6. Felipe tahta çıkışının 10. yılını kutladı

Madrid

İspanya'da 39 yıl (1975-2014) boyunca devlet başkanı olan eski Kral Juan Carlos'un yerine 19 Haziran 2014'te tahta çıkan 56 yaşındaki Kral 6. Felipe, görevindeki 10. yılını geride bıraktı.

Kral 6. Felipe'nin 10 yıllık yönetimine, özellikle babası Emerit Kral Juan Carlos hakkındaki yolsuzluk iddiaları ve İspanya içinde yaşanan Katalonya sorunu, ekonomik ve finansal krizler, Kovid-19 salgını ve iki büyük siyasi partiye dayalı ülkedeki siyasi sistemin değişmesi damga vurdu.

İspanya tarihinde, babasının tahttan feragat etmesiyle yerine geçen ilk Kral olan 6. Felipe, 10. yıl kutlamalarının sloganını "hizmet, bağlılık ve görev" olarak seçti.

Kraliyet Sarayı kaynaklarından İspanyol basınına verilen bilgilerde, Kral 6. Felipe'nin göreve geldiği gün yaptığı konuşmasında söylediği "yeni bir dönem için yenilenmiş bir monarşi" sözünü, "şeffaflık ve örnek olma yolunda devam ettirmekte kararlı olduğu" vurgulandı.

"Devletin birliğinin ve bekasının simgesi olmak, güçler ayrılığı ilkesine saygı duymak ve siyasi tarafsızlığın korunması" ilkelerine tamamen bağlı kaldığı belirtilen Kral 6. Felipe'nin, "İspanyol vatandaşların adil ve meşru taleplerinin sadece referansı değil aynı zamanda hizmetkarı olmayı kendisine görev edindiği" ifade edildi.

Diğer yandan İspanya'da monarşi karşıtları da "cumhuriyet" talebiyle geçen hafta Madrid'de bir gösteri düzenlemişti.

Aşırı sol görüşlü siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla düzenlenen gösteride, "10 yılın yeterli olduğunu yüksek sesle haykırmak istiyoruz. Ta ki 6. Felipe tarih kitaplarında sonuncu Felipe olarak anılana kadar." denilmişti.

İspanya'da Kral 6. Felipe'den sonra tahta büyük kızı Prenses Leonor geçecek.

Prenses Leonor tahta çıktığında İspanya'nın devlet başkanı olan ilk kraliçesi olacak.

Bu arada hakkındaki yolsuzluk iddialarından dolayı yaklaşık 4 yıl önce İspanya'yı terk ederek Birleşik Arap Emirliklerine yerleşen Emerit Kral Juan Carlos, oğlunun görevindeki 10. yılı dolayısıyla Madrid'deki törene katılmadı.

Hakkındaki soruşturmaların mahkeme kararıyla kapatılmasının ardından yasal hiçbir süreci bulunmayan Juan Carlos, sağlık veya turistik sebeplerle zaman zaman İspanya'ya kısa süreli ziyaretler yapsa da Kraliyet Ailesi'nin imajının korunması için oğlu Kral 6. Felipe ile yan yana gelmiyor.

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