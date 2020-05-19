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Dünya

ABD'de tavşanları etkileyen yeni ölümcül salgın uyarısı

ABD’de yeni bir ölümcül salgının, evcil ve yaban tavşanları arasında hızla yayıldığı bildirildi.

Islam Doğru   | 19.05.2020
ABD'de tavşanları etkileyen yeni ölümcül salgın uyarısı

New York

ABD’de "tavşan hemorajik virüsü 2 (RHDV2)" olarak bilinen yeni bir ölümcül salgının, evcil ve yaban tavşanları arasında hızla yayıldığı bildirildi.

ABD Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, mart başında ilk kez ülkenin güney batısındaki New Mexico eyaletinde tespit edilen virüsün Texas, Arizona, Colorado ve California eyaletlerinde yayılmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, RHDV2’nin Kovid-19'la bir bağının olmadığı, insanlara veya diğer hayvanlara bulaşmadığı, sadece tavşan türlerini etkilediği kaydedildi.

Yetkililer, tavşanlarda ani ölüme sebep olan oldukça bulaşıcı virüsün Kuzey Amerika’da ilk defa görüldüğüne dikkati çekerek, ülkedeki yabani tavşan türünü ve bağlantılı yaban hayatını ciddi şekilde etkileyeceğini vurguladı.

RHDV salgınının ilk kez 1984’te Çin’de görüldüğü belirtilerek, bu ülkeye de Avrupa’dan ithal edilen tavşanlardan geçmiş olabileceği düşünülüyor.

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