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Dünya

BM: Hindistan'ın Vatandaşlık Yasası azınlıklara karşı nefret söylemi ve ayrımcılığı artırdı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin soykırımların önlenmesi konusundaki özel danışmanı Dieng,​ Hindistan'da değiştirilen Vatandaşlık Yasası'nın azınlıklara karşı nefret söylemi ve ayrımcılığı artırmasının endişe verici olduğunu belirtti.

Betül Yürük   | 19.05.2020
BM: Hindistan'ın Vatandaşlık Yasası azınlıklara karşı nefret söylemi ve ayrımcılığı artırdı Fotoğraf: Javed Sultan/AA

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin soykırımların önlenmesi konusundaki özel danışmanı Adama Dieng, ​Hindistan'da Aralık 2019'da değiştirilen Vatandaşlık Yasası'nın azınlıklara karşı nefret söylemi ve ayrımcılığı artırmasının endişe verici olduğunu belirtti.

Dieng, yaptığı yazılı açıklamada, bu yasanın Müslümanlar dahil azınlık gruplara koruma sağlamamasının endişe verici olduğuna ve uluslararası insan hakları hukuku ile örtüşmediğine dikkati çekti.

Hindistan'ın farklı bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi düzenlenen yasa karşıtı protestoların sivil ölümleri ve dini mekanlara saldırılarla sonuçlandığını ifade eden Dieng, azınlıklara, özellikle Müslümanlara karşı nefret söylemi ve ayrımcılığın ise arttığını belirtti.

Dieng, ''Nefret söylemi ve ötekileştirme uluslararası insan hakları normlarını ihlal ediyor.'' uyarısında bulundu.

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme 9 Aralık 2019'dan mart ayının ortalarına kadar protesto edilmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebiliyor aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutuluyor. Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip 2'inci ülke olan Hindistan'da, 200 milyon Müslümanı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

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