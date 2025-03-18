ABD'de sanayi üretimi şubatta beklenenden fazla arttı
ABD'de sanayi üretimi, şubatta yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Washington DC
ABD Merkez Bankası (Fed), şubat ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkede sanayi üretimi şubatta önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttı. Piyasa beklentileri sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi.
Art arda üç aydır artış kaydeden sanayi üretimi, ocakta yüzde 0,3 artmıştı. Sanayi üretimi şubatta yıllık bazda da yüzde 1,4 artış kaydetti.
İmalat sanayi üretimi de şubatta yüzde 0,9 arttı.
Piyasa beklentileri imalat sanayi üretiminin yüzde 0,3 artması yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, ocakta yüzde 0,1 artış kaydetmişti.
Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,5 puan artışla yüzde 78,2'ye yükseldi.
Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen kapasite kullanım oranının yüzde 77,8 olması öngörülüyordu.
Kapasite kullanım oranı, ocakta yüzde 77,7 olarak kaydedilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.