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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 860 bini geçti

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 470 artışla 860 bin 248'e çıktı.

Islam Doğru   | 21.01.2022
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 860 bini geçti

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 739 bin 351 artarak 69 milyon 309 bin 309 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 2 bin 470 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 860 bin 248'e çıktı.

California, 7 milyon 488 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti yaklaşık 5 milyon 725 bin vakayla Teksas ve 5 milyon 242 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 78 bin 307 ile ilk sırada bulunurken Teksas'ta 77 bin 698, Florida'da 62 bin 504 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,1'ine en az bir doz, yüzde 67,2'sine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 42,4'üne ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 250 milyondan fazla kişiye ilk doz, 210 milyona yakın kişiye ikinci doz, 82 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

ABD'de Kovid-19 aşılarını tamamlamayan yaşlıların hastanelik olma riski 49 kat fazla

Öte yandan ABD'de yapılan araştırmada, Kovid-19 aşısı yaptırmayan 65 yaş ve üzeri grubun, aşılarını tamamlamış yaşıtlarına kıyasla 49 kat daha fazla hastaneye kaldırılma riski taşıdığı belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından derlenen yeni verilerde, virüse yakalanan 65 yaş ve üstü aşılanmamış yetişkinlerin, takviye aşı dozlarını alan yaşıtlarına göre hastaneye yatmaya ihtiyaç duyma olasılığının 49 kat daha fazla olduğu kaydedildi.

Aynı yaş grubundaki aşılanmamış yetişkinlerin, ilk iki mRNA aşılarını veya bir Johnson & Johnson dozu alanlara göre hastaneye yatırılma olasılıklarının da 17 kat arttığı saptandı.

50 ila 64 yaş arasındaki aşılanmamış kişilerin ise takviye dozlarını tamamlamış yaşıtlarına kıyasla hastaneye yatmaya ihtiyaç duyma olasılıklarının 44 kat daha fazla olduğu ifade edildi.

Uzmanlar, Ekim-Aralık 2021'de derlenen CDC verilerinin, takviye Kovid-19 aşısı yaptırmanın, özellikle virüse karşı hassas yaş grubunda ne kadar etkili olduğunu ortaya koyduğu değerlendirmesinde bulundu.

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