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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 800 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şimdiye kadar 800 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Betül Yürük   | 15.12.2021
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 800 bini geçti

Washington

Ülke genelinde Kovid-19 vakaları ve ölümler, kış aylarının gelmesiyle yeniden hızla yükselmeye başladı.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, Kovid-19'a yakalananların sayısı 50 milyonu geçti, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 800 bini aştı.

ABD'de salgın boyunca ölenlerin sayısı, İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalıların sayısının iki katına ulaştı.

Ölümlerin çoğu ise Kovid-19'a karşı aşı yaptırmayanlar ve yaşlılar arasında görüldü.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Omicron varyantının ülkede hızla yayıldığı ve ocak ayında vaka sayılarının zirveye ulaşabileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısının 800 bini geçmesinin ardından Twitter hesabından, "Kaybettiğimiz herkesi anıp sevenleri için dua etmeliyiz. Lütfen aşı olun, destek aşınızı yaptırın. Kovid-19'u yeneceğiz ve birlikte tek ulus olarak ilerleyeceğiz." açıklamasında bulundu.

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