Dolar
14.57
Euro
16.42
Altın
1,769.56
ETH/USDT
3,859.90
BTC/USDT
48,166.00
BIST 100
2,157.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Emniyetin "Zehir" operasyonunda 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi
logo
Dünya

İsrail, Kudüs'te Filistinlilere ait 3 evi yıktı

İsrail, inşaat ruhsatları olmadığı bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait 3 evi yıktı.

Hamdi Yıldız   | 15.12.2021
İsrail, Kudüs'te Filistinlilere ait 3 evi yıktı

Kudüs

Filistin’deki "Vadi Hilva Enformasyon Merkezi" adlı sivil toplum örgütünden yapılan açıklamaya göre, İsrail Kudüs Belediyesine bağlı iş makineleri, kentin orta kesimlerindeki Silvan ve Tur beldelerinde ve güneydeki Cebel el-Mukebbir’de Filistinlilere ait 3 evi yerle bir etti.

Yıkımın İsrail güçlerinin himayesinde gerçekleştiği belirtildi.

Silvan’daki evi yıkılan Mecdi Hillisi, Vadi Hilva Merkezi’ne yaptığı açıklamada, birçok kez başvurmasına rağmen İsrail makamlarının inşaat ruhsatı vermeyi reddettiğini söyledi.

Söz konusu açıklamada, yıkılan evlerde aralarında çocukların da bulunduğu onlarca Filistinlinin yaşadığı vurgulandı.

İnsan hakları kuruluşlarına göre Filistinliler, maliyetleri on binlerce dolara ulaşması nedeniyle Kudüs’te inşaat ruhsatı çıkarma konusunda oldukça büyük sıkıntılar yaşıyor.

Resmi Filistin Enformasyon Merkezi’nin verilerinde İsrail’in 1967 işgalinden bu yana Kudüs’te yıktığı ev sayısının bin 900’den fazla olduğu kaydediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 17'ye çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 800 bini geçti
İtalya'da Kovid-19'a yönelik OHAL üç ay daha uzatıldı
İngiltere'de parlamento aşı pasaportunu onayladı
DSÖ: Kovid-19'un Omicron varyantının hafif semptomlar göstermesi salgını bitirmeyecek

Benzer haberler

İsrail, Kudüs'te Filistinlilere ait 3 evi yıktı

İsrail, Kudüs'te Filistinlilere ait 3 evi yıktı

İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki Birzeit Üniversitesine baskın

İran nükleer hayaline yaklaşırken İsrail ne yapacak?

BAE'den dönen İsrail Başbakanı, heyetindeki Kovid-19 vakası nedeniyle karantinada

BAE'den dönen İsrail Başbakanı, heyetindeki Kovid-19 vakası nedeniyle karantinada
İsrail medyası: Muhammed bin Zayid, İsrail'e ziyaret davetini kabul etti

İsrail medyası: Muhammed bin Zayid, İsrail'e ziyaret davetini kabul etti
Haaretz: İsrail, Doğu Kudüs'te bir dizi yerleşim projesi planlıyor

Haaretz: İsrail, Doğu Kudüs'te bir dizi yerleşim projesi planlıyor