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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 755 bin 724'e çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 1293 artışla 755 bin 724’e yükseldi.

Esin Eşkinat Sayılgan   | 09.11.2021
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 755 bin 724'e çıktı

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 125 bin 881 artışla 46 milyon 614 bin 298’e çıktı.

Son 24 saatte 1293 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam ölü sayısı 755 bin 724 olarak kayıtlara geçti.

​​​​​​​California 4 milyon 976 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 264 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 701 binden fazla vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 72 bin 644 ile ilk sırada bulunuyor, bu rakam Teksas'ta 72 bini, Florida'da 60 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 78,8’ine en az bir doz, yüzde 68,4’üne ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 12,8’ine ise takviye dozu yapıldı.

Ülkede 223,9 milyondan fazla kişiye ilk doz, 194 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 24 milyondan fazla kişiye ise takviye dozu aşı yapıldı.

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