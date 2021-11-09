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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşılamasına ilişkin, "Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir. Salgında sorumluluktan kaçılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Sertan Usul   | 09.11.2021
Sağlık Bakanı Koca: Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir

Ankara

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Kovid-19 aşısı için vatandaşlarına mecburiyet getirmediğine fakat şartların, aşının mecburiyet olarak görülmesini gerektirdiğine dikkati çekti.

Kişilerin, toplum yararını gözetmesini gerektiğini belirten Koca, "Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir. Salgında sorumluluktan kaçılmaz." ifadelerini kullandı.

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