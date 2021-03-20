Euro
8.59
Dolar
7.22
BIST 100
1,528.99
Altın
1,745.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 541 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1442 artarak 541 bin 145'e çıktı.

Islam Doğru   | 20.03.2021
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 541 bini geçti

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 62 bin 743 artarak 29 milyon 730 bin 916'ya yükseldi.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1442 artarak 541 bin 145'e ulaştı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California, 3 milyon 637 bin 726 vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 750 bine yakın vakayla Texas ve 1 milyon 999 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 57 bin 200 can kaybıyla önde giden California'yı, 49 bin 262 ölümle New York ve 47 bin 25 ölümle Texas takip ediyor.

Toplam aşılama 118 milyonu geçti

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ülke genelinde yapılan aşı sayısı 118 milyon 313 bini geçtiği.

Ülkede 77 milyon 230 binden fazla kişiye ilk doz, 41 milyon 934 bini aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 11 milyon 871 bini aşkın vakayla Brezilya ve 11 milyon 555 binden fazla vakayla Hindistan geliyor. Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı Hindistan'da 160 bini, Brezilya'da 290 bini geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 541 bini geçti
Kovid-19 salgını sürecinde yaşlılar internete sarıldı, mesafeler teknolojiyle aşıldı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 123 milyonu geçti
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kovid-19 vakalarındaki artışın durdurulması toplu bulunulan alanlarda kurallara uyulmasına bağlı

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 541 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 541 bini geçti

ABD'de Rus vatandaşı, Rus ordusuyla iş yapmak isteyenlerden 150 milyon dolardan fazla rüşvet aldığını kabul etti

New York Valisi Cuomo yeni bir taciz iddiasıyla karşı karşıya

ABD ile Çinli yetkililerin Alaska'daki gergin görüşmeleri sona erdi

ABD ile Çinli yetkililerin Alaska'daki gergin görüşmeleri sona erdi
ABD'li senatörlerden Biden'a 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma çağrısı

ABD'li senatörlerden Biden'a 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma çağrısı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Somali'de seçim krizinden 'kaygı duyduklarını' açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Somali'de seçim krizinden 'kaygı duyduklarını' açıkladı