Euro
8.59
Dolar
7.22
BIST 100
1,528.99
Altın
1,745.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

UNICEF: Mart ayının başından bu yana Yemen'deki çatışmalarda 8 çocuk öldü, 33'ü yaralandı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yemen Temsilcisi Duamelle, Yemen'de ay başından bu yana gerçekleştirilen saldırılarda 8 çocuğun öldüğünü, 33 çocuğun yaralandığını açıkladı.

Ali Semerci   | 20.03.2021
UNICEF: Mart ayının başından bu yana Yemen'deki çatışmalarda 8 çocuk öldü, 33'ü yaralandı

Yemen

Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yemen Temsilcisi Phillippe Duamelle, Yemen'de şiddet dalgasının artarak devam ettiğini ve çocuklar üzerinde ağır kayıplara yol açtığını belirtti.

Taiz ve Hudeyde vilayetlerindeki aktif cephelerde çatışmaların yoğunlaşmasıyla mart ayının başından itibaren düzenlenen saldırılarda 8 çocuğun öldüğünün ve 33 çocuğun yaralandığının tespit edildiğini kaydeden Duamelle, gerçek sayının bundan daha yüksek olduğuna işaret etti.

Sivillere, sivil altyapıya ve yerleşim bölgelerine yapılan saldırıları kınayan UNICEF yetkilisi, bu saldırıların uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

Duamelle, Yemen'deki çatışan tüm taraflara ülkedeki savunmasız grupları korumaları, sivil altyapıya ve mahallelere yönelik saldırıları derhal durdurmaları çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en kötü insani krizinin yaşandığı Yemen'de yaklaşık 7 yıldır devam eden savaşta şu ana kadar 233 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i hayatta kalmak için yardıma muhtaç hale geldi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 541 bini geçti
Kovid-19 salgını sürecinde yaşlılar internete sarıldı, mesafeler teknolojiyle aşıldı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 123 milyonu geçti
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kovid-19 vakalarındaki artışın durdurulması toplu bulunulan alanlarda kurallara uyulmasına bağlı

Benzer haberler

UNICEF: Mart ayının başından bu yana Yemen'deki çatışmalarda 8 çocuk öldü, 33'ü yaralandı

UNICEF: Mart ayının başından bu yana Yemen'deki çatışmalarda 8 çocuk öldü, 33'ü yaralandı

Yemen'in Marib kentinde, ordu güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalarda 65 milis öldürüldü

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'daki Kral Halid Hava Üssü'ne saldırı düzenlediklerini açıkladı

Yemen: Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yoğun bakım odaları doldu, oksijen tüpleri tükendi

Yemen: Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yoğun bakım odaları doldu, oksijen tüpleri tükendi
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'yu 6 İHA ile 'tam isabetle' vurduklarını açıkladı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'yu 6 İHA ile 'tam isabetle' vurduklarını açıkladı
Yemen'deki Husiler stratejik öneme sahip Marib'i kontrol altına alarak elini güçlendirmek istiyor

Yemen'deki Husiler stratejik öneme sahip Marib'i kontrol altına alarak elini güçlendirmek istiyor