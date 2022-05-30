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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyon 4 bin 733'e çıktı

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 7 günde 2 bin 559 artışla 1 milyon 4 bin 733'e yükseldi.

Islam Doğru   | 30.05.2022
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyon 4 bin 733'e çıktı

New York

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı son bir haftada 693 bin 932 bin artarak 83 milyon 984 bin 644 olarak kayıtlara geçti.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1 milyon 4 bin 733 oldu.

California, 9 milyon 557 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 927 binden fazla vakayla Texas ve 6 milyon 125 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California, can kaybında da 91 bin 299 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 88 bin 348, Florida'da ise 74 bin 466 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 82,7'sine en az bir doz, yüzde 70,8'ine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 48,5'ine hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 258 milyondan fazla kişiye ilk doz, 221 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 103 milyonu aşkın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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