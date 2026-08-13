Kerkük'teki Selçuklu mirası Gök Kümbet, TİKA tarafından restore edilecek Irak'ın Kerkük kentinde bulunan tarihi Kerkük Kalesi'nde 1361 yılında inşa edilen Selçuklu mirası Gök Kümbet, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restore edilecek.

AA muhabirinin TİKA kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Gök Kümbet'in restorasyonu için çalışmalara başlandı.

Milattan önce 884 yılında inşa edilen ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Kerkük Kalesi'nde bulunan Gök Kümbet, Selçuklu hanedanından Buğday Hatun adına inşa edildi.

Gök Kümbet, özellikle yeşil pişmiş toprak süslemeleriyle dikkati çekiyor.

Gök Kümbet, doğal olayların yanı sıra yıllardır süren ihmal, bakımsızlık ve hatalı müdahaleler nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

TİKA, Gök Kümbet'i restore edecek

TİKA, Türk dünyasının önemli kültürel miras unsurlarından biri olan Gök Kümbet’in, özgün mimari karakteri korunarak ve uluslararası restorasyon ilkelerine uygun şekilde restore edilmesini planlıyor.

Gök Kümbet’in restorasyonuna yönelik projelerin çizimleri TİKA tarafından tamamlandı.

Gök Kümbet’in kısa sürede restorasyon uygulama ihalesinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bununla birlikte, projenin uygulanabilmesi için Irak makamlarıyla eşgüdüm içerisinde gerekli yasal ve idari zeminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Proje kapsamında, zaman içerisinde yapıda meydana gelen çatlakların onarılması, taşıyıcı sistemin güçlendirilmesi ve yapısal bütünlüğünün yeniden sağlanması planlanıyor.

Çalışmalarla Gök Kümbet’in özgün mimari kimliğinin korunması, gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması ve Türk-İslam sanatının önemli bir örneği olarak yeniden görünürlük kazanması amaçlanıyor.

"Gök Kümbet’in aslına ve tarihi dokusuna uygun şekilde restore edilmesi için gerekli çalışmaları başlattık"

TİKA Başkanı Abdullah Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gök Kümbet, tarihimizin en özgün eserlerinden biri. Burada yüzyılların hafızası, ortak tarihimiz ve medeniyetimizin izleri yaşamaktadır. Bu kalenin içinde 1361 yılında inşa edilen Gök Kümbet de Selçuklu mirasının önemli eserlerinden biridir. Bugün doğal şartların yanı sıra ihmal ve bakımsızlık sebebiyle tehlike altında olması hepimiz için büyük bir üzüntüdür. Bu eserlerin gözümüzün önünde yok olmasına asla seyirci kalamayız." ifadelerini kullandı.

Buraya sadece restorasyon çalışması olarak bakmadıklarını belirten Eren, Gök Kümbet’i ayağa kaldırmanın aynı zamanda Kerkük’ün tarihine, kültürel mirasına ve bu mirası gelecek nesillere aktarma sorumluluğuna sahip çıkmak olduğunu dile getirdi.

Eren, şunları kaydetti:

"Gök Kümbet’in aslına ve tarihi dokusuna uygun şekilde restore edilmesi için gerekli çalışmaları başlattığımızı ve süreci yakından takip ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Gök Kümbet ile ilgili bir süredir proje çalışmaları devam ediyordu. Amacımız yalnızca yıkılmak üzere olan bir yapıyı onarmak değil; Gök Kümbet’i yeniden Kerkük’ün kültürel hayatının önemli bir parçası haline getirmektir. Bu süreçte Kerkük halkının taleplerini, yerel uzmanların bilgisini ve ilgili kurumların tecrübesini birlikte değerlendireceğiz. Gök Kümbet’i yeniden ayağa kaldırmak, geçmişimize gösterdiğimiz saygının bir göstergesi olacaktır. İnşallah el birliğiyle bu kıymetli Selçuklu mirasını koruyacak, restore edecek ve gelecek nesillere sağlam bir şekilde emanet edeceğiz."