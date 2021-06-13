Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,460.86
Altın
1,876.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 599 bin 672'ye yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 491 artarak 599 bin 672'ye çıktı.

Betül Yürük   | 13.06.2021
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 599 bin 672'ye yükseldi Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı 19 bin 546 artışla 33 milyon 457 bin 794'e yükseldi.

Ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 491 artarak 599 bin 672 olarak kayıtlara geçti.

California, 3 milyon 801 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 2 milyon 976 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 344 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 187 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 539 ve Texas'ta 51 bin 912 olarak kayıtlara geçti.

143 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 173 milyondan fazla kişiye ilk doz, 143 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 29 milyon 439 bini aşkın vakayla Hindistan ve 17 milyon 374 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi 486 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 370 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 599 bin 672'ye yükseldi
G7, Kovid-19'un kökenleri hakkında soruşturma çağrısında bulundu
Merkel, Kovid-19 salgınından çıkış yolunun aşılar olduğunu belirtti
Moskova'da Kovid-19'a karşı yapılan aşı kampanyasında araba hediye edilecek
Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar 336 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 599 bin 672'ye yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 599 bin 672'ye yükseldi

G7, Kovid-19'un kökenleri hakkında soruşturma çağrısında bulundu

Merkel, Kovid-19 salgınından çıkış yolunun aşılar olduğunu belirtti

Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar 336 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar 336 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Yılın ilk 5 ayında Doğu Anadolu'dan 176 ülkeye 1 milyar 53 milyon 505 bin dolarlık ihracat

Yılın ilk 5 ayında Doğu Anadolu'dan 176 ülkeye 1 milyar 53 milyon 505 bin dolarlık ihracat
Türkiye genelinde bugün 448 bin kişi Kovid-19 aşı randevusu aldı

Türkiye genelinde bugün 448 bin kişi Kovid-19 aşı randevusu aldı