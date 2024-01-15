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Kızıldeniz’de yaşanan gerilim hangi yöne evriliyor?

Tuba Memiş  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
Kızıldeniz’de yaşanan gerilim hangi yöne evriliyor?

Ankara

ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz ticaret rotasındaki gemilere yaptığı baskınlara karşılık vermek amacıyla, Yemen’deki bazı bölgelere hava saldırısı düzenledi. Husilere destek veren İran’ın tepkisi ise merak ediliyor. Körfez’de sular ısınıyor mu? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ufuk Necat Taşçı ile konuştuk.

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