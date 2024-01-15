Kızıldeniz’de yaşanan gerilim hangi yöne evriliyor?
Ankara
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz ticaret rotasındaki gemilere yaptığı baskınlara karşılık vermek amacıyla, Yemen’deki bazı bölgelere hava saldırısı düzenledi. Husilere destek veren İran’ın tepkisi ise merak ediliyor. Körfez’de sular ısınıyor mu? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ufuk Necat Taşçı ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.