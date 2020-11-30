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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 273 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 857 artarak 273 bin 126'ya yükseldi.

İslam Doğru   | 30.11.2020
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 273 bini geçti Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 141 bin 30 artışla 13 milyon 753 bin 146'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 857 artarak 273 bin 126'ya çıktı.

Tedavilerinin ardından iyileşenlerin sayısı 8 milyon 109 bini geçerken, toplam test sayısı 193 milyona yaklaştı.

Ülkede Teksas eyaleti 1 milyon 254 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 218 bine yakın vakayla Kaliforniya ve 992 binden fazla vakayla Florida izliyor.

New York ise Kovid-19'a bağlı 34 bin 514 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, vaka sayısında 679 bin ile 4'üncü sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 433 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 314 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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