Euro
9.34
Dolar
7.82
BIST 100
1,283.58
Altın
1,779.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Merkel: Oruç Reis'in tekrar Türk limanına dönmesi zirve öncesi iyi bir işaret

Almanya Başbakanı Merkel, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Antalya Limanı'na dönmesinin Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesi iyi bir işaret olduğunu söyledi.

Cüneyt Karadağ   | 30.11.2020
Merkel: Oruç Reis'in tekrar Türk limanına dönmesi zirve öncesi iyi bir işaret

Berlin

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın AB Dönem Başkanlığı kapsamında yaptığı konuşmada, Oruç Reis gemisinin dönmesine ilişkin, "Oruç Reis'in tekrar Türk limanına dönmesi zirve öncesi iyi bir işaret." dedi.

Başbakan Merkel, bu konunun 10-11 Aralık'taki zirvede dikkate alınacağını belirtti. Türkiye'nin dünyada en çok mülteciyi barındıran ülke olduğunu vurgulayan Merkel, "AB içinde mülteci tartışmalarında ne kadar zorlandık. Türkiye bu konuda saygıyı hak ediyor. Türkiye'ye destek olmaya devam etmeliyiz." diye konuştu.

Merkel, AB üyesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne dayanışmasını da yineledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Sağlık Bakanı: İki Kovid-19 aşısının yılbaşından önce dağıtımına başlanacak
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 273 bini geçti
Almanya'da yoğun bakımdaki yatak sıkıntısı artıyor
İran'da son 24 saatte 371 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Moderna: Kovid-19 aşısının ABD ve Avrupa’da acil kullanımı için başvuracağız

Benzer haberler

Merkel: Oruç Reis'in tekrar Türk limanına dönmesi zirve öncesi iyi bir işaret

Merkel: Oruç Reis'in tekrar Türk limanına dönmesi zirve öncesi iyi bir işaret

NATO: Oruç Reis'in limana dönmesi gerginliğin düşürülmesine yardımcı olacaktır

'AB liderleri, Oruç Reis'in Antalya Limanı'na dönüşüyle ilgili tek bir açıklama ya da hamle üzerinden hareket etmeyecek'

Almanya Başbakanı Merkel Kovid-19 kısıtlamalarını savundu

Almanya Başbakanı Merkel Kovid-19 kısıtlamalarını savundu
Almanya'daki Kovid-19 kısıtlamaları 20 Aralık'a kadar uzatıldı

Almanya'daki Kovid-19 kısıtlamaları 20 Aralık'a kadar uzatıldı
Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi uzatıldı

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi uzatıldı