Dolar
36.20
Euro
37.86
Altın
2,931.32
ETH/USDT
2,678.20
BTC/USDT
96,498.00
BIST 100
9,914.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump ile Modi'den ikili ekonomik ve ticari ilişkileri derinleştirme vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha da derinleştirme sözü verdi.

Hakan Çopur  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Trump ile Modi'den ikili ekonomik ve ticari ilişkileri derinleştirme vurgusu

Washington

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Hindistan Başbakanı Modi'yi ağırladı.

Görüşme öncesinde Oval Ofis'te basın mensuplarına kısa açıklamalar yapan iki lider, ABD ile Hindistan arasındaki mevcut iyi ilişkileri daha da derinleştireceklerini vurguladı.

Modi ile başta ABD'nin Hindistan'a petrol ve gaz ihracatı da dahil olmak üzere bir dizi konuyu ele alacaklarını ve ikili ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendireceklerini belirten Trump, Modi ile çok iyi anlaştıklarını söyledi.

Trump, Hindistan gibi ülkelerle yaptıkları ve yapacakları anlaşmalarla ABD'nin daha da güçleneceğini ifade ederek, "Amerikan halkı için kısa sürede harika bir iş çıkardık. Şimdi eskisinden çok daha güçlü olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Hindistan Başbakanı Modi ise, Trump ile “Hindistan-ABD stratejik ortaklığını aynı kararlılık, güven ve heyecanla ilerletmeye devam edeceklerini" söyledi.

Modi, "Sayın Başkan, ilişkilerimizin güçlenmesine, daha kapsamlı hale gelmesine ve ilişkilerimizin daha önce görülmemiş boyutlara ulaşmasına muazzam kişisel katkılarda bulundunuz. İkinci döneminizde daha da iyi bir şekilde çalışacağımıza inancım tam." ifadelerini kullandı.

Hindistan Başbakanı Modi, Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasından bu yana İsrail, Japonya ve Ürdün liderlerinin ziyaretlerinin ardından Beyaz Saray'a davet edilen dördüncü yabancı lider oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'dan yurda döndü
Şanlıurfa'da okulun istinat duvarının yıkılma anı güvenlik kamerasında
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Bingöl'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
Türk tekstil firmaları Mısır'da ürünlerini tanıttı
FETÖ'den aranan eski Boydak Holding Genel Müdürü yakalandı

Benzer haberler

Trump ile Modi'den ikili ekonomik ve ticari ilişkileri derinleştirme vurgusu

Trump ile Modi'den ikili ekonomik ve ticari ilişkileri derinleştirme vurgusu

Trump, Rusya'nın yeniden G7'ye katılmasını istediğini söyledi

Eski Pentagon yetkilisi: Türkiye'nin Suriye'deki PKK/YPG'ye ilişkin meşru kaygıları ele alınmalı

Trump, Rusya ve Çin ile "nükleer silahsızlanma" görüşmelerine başlamak istiyor

Trump, Rusya ve Çin ile "nükleer silahsızlanma" görüşmelerine başlamak istiyor
ABD Başkanı Trump, Putin ve Şi ile üçlü zirveye açık olduğunu söyledi

ABD Başkanı Trump, Putin ve Şi ile üçlü zirveye açık olduğunu söyledi
ABD Kongresindeki 145 Demokrat Trump'a Gazze açıklamalarını geri çekme çağrısı yaptı

ABD Kongresindeki 145 Demokrat Trump'a Gazze açıklamalarını geri çekme çağrısı yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet