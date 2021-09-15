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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 nedeniyle 1708 kişi hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1708 artarak 663 bin 970 oldu.

Mücahit Oktay   | 15.09.2021
ABD'de Kovid-19 nedeniyle 1708 kişi hayatını kaybetti

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 41 milyon 368 bini geçti.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1708 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 663 bin 970'e çıktı.

California, 4 milyon 383 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 639 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 223 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 66 bin 36 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 57 bin 381, New York'ta 54 bin 282 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 75'i en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 75'ine en az bir doz, yüzde 65'ine de iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 209 milyon 982 binden fazla kişiye ilk doz, 179 milyon 289 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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