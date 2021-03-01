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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısının dağıtımına başlandı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri yetkilileri, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin 27 Şubat'ta onayladığı Johnson&Johnson firmasının geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısının dağıtımına başlandığını duyurdu.

İslam Doğru   | 01.03.2021
ABD'de Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısının dağıtımına başlandı

New York

KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky, 3,9 milyon doz Johnson&Johnson aşısının yola çıktığını ve en erken yarın sabah eyaletlerdeki sağlık merkezlerine ulaşarak uygulanmaya başlanabileceği bilgisini paylaştı.

Johnson&Johnson aşısının tek doz vurulduğuna işaret eden Walensky, aşının buzdolabı ısısında korunabilir olması nedeniyle nakliye ve uygulamada çok kolaylık sağlayacağının, bunun da ülkedeki aşılamayı hızlandıracağının altını çizdi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA), 26 Şubat’ta bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından oluşan bağımsız panel tarafından yeşil ışık yakılan Johnson&Johnson ilaç firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının acil durum kullanımına 27 Şubat’ta onay vermişti.

Böylece Jonhson&Johnson aşısı, Pfizer/BioNTech ve Moderna'dan sonra ABD'de acil durum kullanım onayı alan 3'üncü aşı olmuştu.

44 bin kişi üzerinde denenen Johnson&Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısının yüzde 66 etkili olduğu, hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı açıklanmıştı.

Uzmanlar, ilk defa İngiltere ve Güney Afrika'da görülen Kovid-19 virüsünün daha bulaşıcı yeni varyantının ABD’de de ortaya çıkmasıyla tekrar bir salgın dalgasına neden olabileceği uyarısında bulunmuş, Johnson&Johnson aşısının zamanlamasının ümit verici olduğuna işaret etmişti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden CDC'ye göre ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısı 75 milyona yaklaşmış durumda.

CDC'nin son verilerine göre, ülkede 49,8 milyondan fazla kişiye ilk doz, 24,8 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

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