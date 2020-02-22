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Dünya

Suudi Arabistan, İran'a gidiş-dönüşleri yasakladı

Suudi Arabistan makamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran'a sefer yasağının devam ettiğini duyurdu.

Hamdi Yıldız   | 22.02.2020
Suudi Arabistan, İran'a gidiş-dönüşleri yasakladı

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan makamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlarının ve ülkede yaşayan yabancılara yönelik daha önce var olan İran'a sefer yasağının devam ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, ülkenin yetkili makamları vatandaşları dışında İran'da bulunduğu belirlenen kişilerin ülkeye girişine yasak getirdi. Söz konusu kişilerin İran'dan ayrıldıktan 14 gün sonra ancak ülkeye girişlerine izin verileceği belirtildi.

Pasaport İşlemleri Genel Müdürlüğü Sözcüsü Bedr el-Karini, İran'a seyahat yasağını ihlal eden tüm vatandaşlara seyahat belgeleri sistemi ve yürütme yönetmeliği hükümlerinin uygulanacağı ve 14 günlük karantinaya alınacağını vurguladı.

Karini, söz konusu sefer yasağına uymayan oturum sahiplerinin de ülkeye girişlerine izin verilmeyeceğini ve bu nedenle Suudi Arabistan'a giriş yapacakların pasaport işlemleri sırasında iki hafta içinde İran'da bulunup bulunmadıklarını deklare etmeleri çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Ocak 2016'da Tahran'daki büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluklarına saldırıların ardından İran'la diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuş ve vatandaşlarının ülkeye girişlerine yasak getirmişti.

İran'da Kovid-19 salgınında vaka sayısının 18 ve ölü sayısının 4'e yükselmesi İran vatandaşlarında tedirginliği artırırken, Kuveyt ve Irak da ülkeye gidiş-dönüş uçak seferlerini askıya aldığını duyurmuştu.

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