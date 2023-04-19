Dolar
19.40
Euro
21.25
Altın
1,994.97
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,061.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rahmet ve Bereket Ayı: Ramazan

ABD'de ilk kez bir belediye Ramazan Bayramı'nı resmi tatil ilan etti

ABD'nin Michigan eyaletinin bir belediyesinde Müslümanlar, ilk defa Ramazan Bayramı'nın birinci gününü resmi tatil yaparak geçirecek.

Mücahit Oktay  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
ABD'de ilk kez bir belediye Ramazan Bayramı'nı resmi tatil ilan etti

New York

Michigan'daki Dearborn kenti Belediye Başkanı Abdullah Hammoud, yerel medyaya verdiği demeçte, "İlk defa bir belediye Ramazan Bayramı'nı tatil ilan ediyor ve sizin inancınız da diğerleri gibi resmen tanınmış oluyor. Sanırım bu çok büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

2021'de seçilerek Dearborn'un ilk Müslüman belediye başkanı olan Lübnan asıllı Hammoud, Müslüman toplumunun bu bayramda ilk defa, "doğup büyüdüğü bu şehrin bir parçası olduğunu hissedeceğini" ifade etti.

Alınan kararla, ABD'de ilk kez bir belediyenin tüm çalışanları Ramazan Bayramı'nın ilk günü ücretli izin hakkına sahip olurken 21 Nisan Cuma günü şehirde belediye binasıyla birlikte mahkeme ve kütüphaneler gibi resmi kurumların da kapalı olacağı belirtildi.

Belediyede Ramazan Bayramı ilk kez festival havasında kutlanacak

Ayrıca bayramın ikinci gününde, Dearborn Belediyesinin himayesinde ücretsiz Ramazan Bayramı festivali düzenleneceği duyuruldu.

Dearborn, ABD'de en kalabalık Müslüman nüfusun olduğu şehir olarak tanınıyor ve 110 bin civarındaki nüfusunun yaklaşık yarısının Arap kökenli olduğu biliniyor.

Ramazan Bayramı ABD'de her geçen yıl daha çok kabul görürken New York ve New Jersey gibi Müslüman nüfusunun yoğun olduğu bazı eyaletlerde bayramın ilk günü okullar tatil ediliyor.

New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi de bir süredir bayramın ilk gününü kapalı geçiriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu'dan deprem bölgesinde oy kullanılacak konteynerlere ilişkin paylaşım
Bakan Akar'dan Kayseri Havalimanı yeni terminal binası inşaatında inceleme
Sağlık Bakanı Koca'dan Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ilişkin paylaşım

Benzer haberler

ABD'de ilk kez bir belediye Ramazan Bayramı'nı resmi tatil ilan etti

ABD'de ilk kez bir belediye Ramazan Bayramı'nı resmi tatil ilan etti

ABD Ukrayna'ya kendi envanterinden 325 milyon dolarlık ek askeri yardım paketi açıkladı

ABD, İran'ın askeri program tedarikçilerini yaptırım listesine aldı

ABD'de polis şiddetinden hayatını kaybeden siyahinin ailesi sorumlulara dava açtı

ABD'de polis şiddetinden hayatını kaybeden siyahinin ailesi sorumlulara dava açtı
Afşin'de konteyner kentte yaşayan çocuklara bayram hediyesi dağıtıldı

Afşin'de konteyner kentte yaşayan çocuklara bayram hediyesi dağıtıldı
Sultanahmet Camii Ramazan Bayramı'nın ilk günü ibadete açılacak

Sultanahmet Camii Ramazan Bayramı'nın ilk günü ibadete açılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet