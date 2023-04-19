Dolar
19.40
Euro
21.25
Altın
1,994.80
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,061.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuşuyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor
logo
Dünya

ABD'de polis şiddetinden hayatını kaybeden siyahinin ailesi sorumlulara dava açtı

ABD'nin Tennessee eyaletinde, 6 polis tarafından feci şekilde dövülerek hayatını kaybeden Tyre Nichols'un ailesi olayın yaşandığı şehir yönetimi ve polislere dava açtı.

Mücahit Oktay  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
ABD'de polis şiddetinden hayatını kaybeden siyahinin ailesi sorumlulara dava açtı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

Siyahi Nichols'un (29) ailesi, polisin şiddet içeren gözaltı işlemlerini takip eden 3'üncü gün vefat eden oğullarının ölümünden sorumlu tuttuğu Memphis kent yönetimi ve ilgili polis departmanına karşı federal hukuk davası başlattı.

Dava dosyasında, 7 Ocak'ta yaşanan olayda, aracını durdurduktan sonra Nichols'u "acımasızca" döven polis memurları, "niteliksiz, eğitimsiz ve denetimsiz" olmakla suçlandı.

Federal mahkemeye sunulan 139 sayfalık dosyada, polisin sorumsuz davranışıyla ilgili, "aşırı güç kullanımı ve ciddi tıbbi ihtiyaçlara kasıtlı kayıtsızlık" iddialarına yer verilirken, "Memphis şehri ve polis yetkililerinin anayasaya aykırı politikalarının, uygulamalarının, geleneklerinin ve kasti kayıtsızlığının doğrudan ve öngörülebilir ürünü" olduğu belirtildi.

Dosyada, siyahi gencin ölümüne sebep olan "Scorpion" isimli polis biriminin Memphis'e "barışı yeniden tesis etmek yerine terör getirdiği" ifade edildi.

Olay

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Memphis şehrinde FedEx sürücüsü olarak çalışan Tyre Nichols, 7 Ocak'ta polis tarafından "dikkatsiz araç kullandığı" gerekçesiyle durdurularak arabasından indirilmiş, gözaltı işlemi sırasında feci şekilde dövülmüştü.

Polislerin dakikalarca dövdükten sonra bıraktığı gence yaklaşık 30 dakika boyunca tıbbi müdahalede bulunulmamış hatta şiddetin sona ermesinden sonraki 10 dakikada olay yerine gelen ve tıbbi ekipmanları olan itfaiye ekipleri de Nichols'a hiçbir tıbbi müdahale yapmamıştı.

Daha sonra hastaneye kaldırılan siyahi genç, aşırı kanama nedeniyle 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Nichols’un dövülme görüntülerinin yayımlanmasının ardından Boston, Chicago, Detroit, New York ve Portland kentlerinde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Memphis Polis Teşkilatı, olaya karışan 7 polisi görevden uzaklaştırmış, 3 itfaiye çalışanının da işine son verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu'dan deprem bölgesinde oy kullanılacak konteynerlere ilişkin paylaşım
Bakan Akar'dan Kayseri Havalimanı yeni terminal binası inşaatında inceleme
Sağlık Bakanı Koca'dan Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de vatandaşlarla iftar programında buluştu

Benzer haberler

ABD'de polis şiddetinden hayatını kaybeden siyahinin ailesi sorumlulara dava açtı

ABD'de polis şiddetinden hayatını kaybeden siyahinin ailesi sorumlulara dava açtı

ABD, Körfez'deki nüfuzunu geri kazanmak için diplomatik temaslarını artırdı

Tesla, ABD fiyatlarında bu yıl altıncı indirime gitti

ABD'den Hizbullah finansörünün yaptırımlardan kaçmasına destek olanlara yaptırım

ABD'den Hizbullah finansörünün yaptırımlardan kaçmasına destek olanlara yaptırım
BM, ABD Daimi Temsilciliğine, Genel Sekreter'in iletişim trafiğinin izlenmesi nedeniyle nota verdi

BM, ABD Daimi Temsilciliğine, Genel Sekreter'in iletişim trafiğinin izlenmesi nedeniyle nota verdi
Rusya; İngiltere, ABD ve Kanada'yı "iç işlerine müdahale etmekle" suçladı

Rusya; İngiltere, ABD ve Kanada'yı "iç işlerine müdahale etmekle" suçladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet