ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD Başkanı Biden'ın NATO Zirvesi kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin henüz bir programları olmadığını ancak bu konuda 24 saat içinde bir gelişme yaşanabileceğini söyledi.
Washington
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, G7 Zirvesi'nin yapıldığı Almanya'da, Amerikalı gazetecilere açıklamalarda bulundu.
İspanya'nın başkenti Madrid'de yarın başlayacak NATO Zirvesi'nin en önemli konularından birinin de Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılımı olacağını belirten Sullivan, bu konuda Türkiye'nin dile getirdiği sorunları da ele alacaklarını kaydetti.
Sullivan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında ikili görüşme ihtimaline ilişkin ise "Şu anda belirlenen bir program yok. Ancak gelecek 24 saat içinde ne olacağını bir görelim, birtakım hareketlilikler var." dedi.
Biden, konuyu yakından takip ediyor
Madrid'deki zirvenin iki liderin bire bir teması açısından önemli olduğunu vurgulayan Sullivan, yarın Türk, Finlandiyalı, İsveçli taraflar ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasında yoğun temaslar olacağını kaydetti.
Sullivan, "Başkan Biden, konuyu çok yakından takip ediyor. Ekibi, Finlandiyalılar, İsveçliler ve Türkler ile yakından çalışıyor ben de her 3 ülkedeki mevkidaşlarımla günlük telefon görüşmeleri yapıyorum. Biz, Madrid'e varana kadar olayların nereye evrileceğini bir görelim." yorumunu yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.