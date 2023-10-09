Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la, kabine toplantısına ara vererek telefonda görüştü. Görüşmede İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la, kabine toplantısına ara vererek telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabine toplantısına bir süre ara veren Erdoğan, Abbas ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin, bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti.
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