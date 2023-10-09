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Artvin'de şiddetli yağış etkili oluyor

Artvin'in Borçka ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Yusuf Okur  | 09.10.2023 - Güncelleme : 09.10.2023
Artvin'de şiddetli yağış etkili oluyor

Artvin

Öğlen saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle ilçeye bağlı Güreşen köyünde su taşkınları meydana geldi. Heyelan riski nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince iki ev tahliye edildi.

Borçka-Güreşen arasındaki 7 köye ulaşım sağlayan grup yolunun farklı noktalarında meydana gelen heyelanlar nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare ekiplerince yolların açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, yağış nedeniyle köyde bazı istinat duvarları çöktü, tarım arazileri, ahır ve samanlıklar zarar gördü.

AFAD koordinesindeki ekipler, bölgede durum ve hasar tespit çalışması başlattı.

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