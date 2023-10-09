Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alındı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, çatışmaların sona ermesi için Türkiye'nin gayret göstermeye devam edeceğini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.