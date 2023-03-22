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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD, Ukrayna'ya eski tankları gövdelerini yenileyip verecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya tank tedarikini hızlandırmak için yeni Abrams M1-A2 tankları yerine, eski tankların gövdesini modernize ederek sonbahara kadar Ukrayna ordusuna sağlayacağını açıkladı.

Kasım İleri  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
ABD, Ukrayna'ya eski tankları gövdelerini yenileyip verecek

Washington

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Ocak ayında duyurulduğu üzere ABD Ukrayna ordusuna Ukrayna Güvenlik İnisiyatifi kapsamında 31 adet M1 Abram tankı verecekti. Orada niyet M1-A2 varyantını vermekti. Ancak o duyuruyu yaptığımızdan beri mümkün olan en hızlı şekilde tank vermek konusunda seçenekler arıyorduk. Bunu daha iyi nasıl yapabileceğimize dair araştırma ve etütten sonra Pentagon, Ukrayna ile koordinasyon halinde Abram tanklarının M1-A1 varyantını vermeye karar verdi. Bu teslimat süresini önemli ölçüde kısaltacak." dedi.

Ryder, M1-A1 tanklarının gövdelerinin yenileneceğini kaydederken bu tankların sonbahara kadar Ukrayna ordusuna sağlanacağı bilgisini verdi.

Tankların gövdelerinin yenilenmesinin ABD savunma bütçesi kapsamından Ukrayna Güvenlik İnisiyatifi kapsamında fonlanacağını belirten Ryder, ilk duyurulan tankların tedarik edilmesinin bir yılı aşabileceğine vurgu yaptı.

ABD uzun süre Ukrayna'ya tank vermeme konusunda direnmişti.

Almanya'nın, Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya tedarik edilmesine ilişkin tartışmada ABD'nin önce tank vermesini şart koşması Başkan Joe Biden yönetimini zor durumda bırakmıştı.

Yönetim kısa bir süre içinde söylem değiştirmiş ve 24 Ocak'ta Ukrayna ordusuna verilmek üzere 31 M1A Abrams tankı satın alınacağını duyurmuştu.

Bunun üzerine Almanya da Ukrayna'ya Leopard 2 tankı vereceğini duyurmuş ve bu tanklara sahip ülkelere bu yönde adım atmasına izin vermişti.





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