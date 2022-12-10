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Dünya

ABD: Suudi Arabistan'a ABD ile Çin arasında tercih yapmasını söylemiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Riyad yönetimiyle savunma, enerji ve teknoloji alanında anlaşmasına ilişkin, S. Arabistan'dan Çin ile ABD arasında seçim yapmasını istemeyeceklerini söyledi.

Kasım İleri   | 10.12.2022
ABD: Suudi Arabistan'a ABD ile Çin arasında tercih yapmasını söylemiyoruz

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Riyad yönetimiyle savunma, enerji ve teknoloji alanında yaptığı işbirliği anlaşmasına ilişkin, Suudi Arabistan'dan Çin ile ABD arasında seçim yapmasını istemeyeceklerini söyledi.

OPEC+ ülkelerinin petrol üretimini azaltmasına öncülük ettiği gerekçesiyle Suudi Arabistan ile ilişkilerini gözden geçireceğini açıklayan ABD yönetimi, Riyad'ın Çin ile ilişkilerini yakından izliyor.

Günlük basın toplantısında AA muhabirinin, Çin Devlet Başkanı Şi'nin Suudi Arabistan ziyaretinde, iki ülkenin stratejik ortaklık anlaşması ile savunma, enerji ve teknoloji alanlarında birçok mutabakat metni imzaladıklarını hatırlatarak, "Riyad ile ilişkileri gözden geçirdiğinizi de dikkate alarak Suudi Arabistan üzerinde halen bir etkinizin kaldığını düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltmesi üzerine Patel, iki ülkeyle de ilişkilerinin bulunduğunu söyledi.

Taraf olmadıkları anlaşmalar konusunda kendilerine söz düşmediğini dile getiren Patel, şöyle konuştu:

"Ancak bu yönetimde bir şekilde vurguladığımız nokta, dünyanın dört bir yanındaki ülkelere ABD ile Çin arasında seçim yapmalarını söylemiyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelere 'ABD ile başka herhangi bir ülke arasında seçim yapın.' demiyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey ve amacımız, dünyanın her yerindeki ülkelere seçenekler sunmak ve ABD'yi ve kolektif olarak masaya getirebileceğimiz şeyi, yelpazedeki mevcut en çekici seçeneği seçmelerini sağlamaktır."

Patel, "Çin'in Körfez ile her zamankinden daha fazla angaje olduğuna ve bunun sonunda ABD'nin bölgedeki çıkarlarını baltalayacağına dair endişeniz yok mu?" sorusuna ise "ABD'nin, koalisyonlar kurma, savunma mimarileri inşa etme ve bölgedeki tehditlere karşı koyma konusunda karşılaştırılamaz bir avantaj sunduğu ve bu bakımdan eşsiz olduğu" yanıtını verdi.


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