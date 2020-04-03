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Dünya, Koronavirüs

ABD ordusunda koronavirüs vaka sayısı 1648'e yükseldi

ABD Savunma Bakanlığına bağlı personel ve asker aile bireylerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1648'e, ölü sayısı ise 6'ya yükseldi.

Kasım İleri   | 03.04.2020
ABD ordusunda koronavirüs vaka sayısı 1648'e yükseldi Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani/AA

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan asker sayısının 978'e yükseldiği, ölü sayısının ise 1 olduğu ifade edildi. 

Sivil personelden 306'sının testinin pozitif çıktığı belirtilen açıklamada, 2'sinin de hayatını kaybettiği vurgulandı.

Asker aile bireylerinde vaka sayısının 256'da kaldığı, ölü sayısının ise 1 olduğu belirtilen açıklamada, sözleşmeli personel olarak görev yapanlarda da vaka sayısının 108'e, ölü sayısının 2'ye yükseldiği bilgisi verildi.

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