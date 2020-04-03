ABD ordusunda koronavirüs vaka sayısı 1648'e yükseldi
ABD Savunma Bakanlığına bağlı personel ve asker aile bireylerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1648'e, ölü sayısı ise 6'ya yükseldi.
Washington
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ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan asker sayısının 978'e yükseldiği, ölü sayısının ise 1 olduğu ifade edildi.
Sivil personelden 306'sının testinin pozitif çıktığı belirtilen açıklamada, 2'sinin de hayatını kaybettiği vurgulandı.
Asker aile bireylerinde vaka sayısının 256'da kaldığı, ölü sayısının ise 1 olduğu belirtilen açıklamada, sözleşmeli personel olarak görev yapanlarda da vaka sayısının 108'e, ölü sayısının 2'ye yükseldiği bilgisi verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.