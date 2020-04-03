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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507’ye yükseldi

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 588 artarak 6 bin 507’ye yükseldi.

Yusuf Özcan   | 03.04.2020
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507’ye yükseldi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 588 artarak 6 bin 507’ye yükseldi.

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